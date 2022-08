Raysal wasaaraha Finland oo ka hadashay Muuqaal laga faafiyay oo qabsaday warbaahinta

Saacad ka hor

Muuqaalka, oo loo maleynayo in laga soo qaaday baraha bulshada, iyada iyo asxaabteeda oo ay ku mid yihiin dad caan ka ah ee Finland ayaa lagu arkayay iyada oo qoob ka ciyaar ka sameyneysa goob lagu caweeyo.

Marin, oo 36 jir ah, ayaa dafirtay in ay maandooriye isticmaashay, iyada oo sheegtay in ay kaliya cabtay khamri.

Iyadoo ka hadlaysa muuqaalka laga duubay Khamiistii, ayaa waxay sheegtay inay ogeyd in la duubayo, balse ay ka carootay in muuqaalkaasi uu noqday mid faafa.

Waxay intaas in aan loo baahnayn in ay beddesho hab-dhaqankeeda. "Waxaan ahay qofkii aan horay u ahaa, waxaana rajeynayaa in la aqbalo," ayay raysul wasaaraha.