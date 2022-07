Maxaa ka caraysiiyay dadka reer Congo ee ku bannaanbaxaya ciidamada?

44 Daqiiqadood ka hor

Warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warrantay in dadka dibadbaxa dhigayay ay toogteen ciidamada nabad ilaalinta Qaramada Midoobey, balse arrintaa waxaa beeniyay howlgalka Qaramada Midoobay ee Monusco.

Laakin waxa uu carabka ku adkeeyay in "Qaramada Midoobay aysan rasaas ku ridin dibad-baxayaal".

Mr Diagne waxa uu sheegay in dadkii weerarka geystay Talaadadii ay ahaayeen "dambiilayaal" isu ekeysiiyay dibad-baxayaal, kuwaas oo ku andacoonayay in ay doonayeen in ay soo gudbiyaan qoraal - balse ka dib ay rasaas ku fureen markii ay ku soo dhawaadeen xarunta Qaramada Midoobay.