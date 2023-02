Madaxweynaha Ukraine oo dalbaday diyaaradaha dagaalka

Xigashada Sawirka, EPA

44 Daqiiqadood ka hor

Hogaamiyaha Ukraine ayaa dalabkiisa ah diyaarado dagaal geeyey Faransiiska iyo Jarmalka ka dib markii uu la kulmay madaxda UK.

Madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa Arbacadii la kulmay hogaamiyayaasha Faransiiska iyo Jarmalka, kulankaas oo ka dhacay magaalada Paris, halkaas oo ay ku ballan qaadeen taageerada joogtada ah ee Ukraine.

Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo hoggaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz waxay ku celiyeen rumaysadkooda ah in Ruushku aanu ku guulaysan dagaalka.

Mr Zelensky ayaa jeedin doona codsiyo badan oo la xiriira diyaarado marka uu la kulmo hogaamiyayaasha Midowga Yurub ee Brussels maanta oo khamiis ah

Waxa uu aaminsan yahay in diyaaradaha dagaalka iyo gantaalada riddada dheer ay muhiim u yihiin marka laga soo tago taangiyada Leopard 2 ee wadamada reer galbeedku ay dhawaan ku heshiiyeen in la siiyo Ukraine.

Isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay si wadajir ah u qabteen Mr Macron iyo Scholz fiidnimadii Arbacada, Mr Zelensky wuxuu sheegay in Faransiiska iyo Jarmalku ay awood u leeyihiin inay noqdaan "kuwa badela" dagaalka ka dhanka ah Ruushka iyagoo siinaya Ukraine taangiyo dagaal, diyaarado dagaal oo casri ah iyo gantaallada riddada dheer.

Waxa uu sheegay in laga wada hadlay kaalmadan waxa uuna ka digay in waqtiga la haystaa uu yaryahay oo loo baahanyahay in Ukraine ay hesho hubka ay rabto si dhaqso ah.

Mr Macron waxa uu sheegay in Ukraine ay ku xisaabtami karto taageerada Faransiiska, isla markaana ay ka go’an tahay inay Ukraine ku caawiso guusha iyo dib u soo celinta xuquuqdeeda sharciga ah.

Mr Scholz ayaa sidoo kale yiri: "Mowqifkeenna waxba iskama beddelin: Ruushku waa inaanu ku guulaysan dagaalkan."

Arrintaan ayaana la macno ah in labada waddan ay go'aansadaan inay keenaan diyaarado dagaal mase cadda waqtiga ay dhacayso.

Madaxweynaha Faransiiska iyo ra'iisal wasaaraha Jarmalka labaduba waxay la kulmeen dhaleecayn ah inay aad uga gaabiyeen inay taageeraan Ukraine.

Mr Zelensky ayaa hore u muujiyay sida uu uga xun yahay Mr Macron, kaasoo sii waday inuu taleefoon kula hadlo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ka dib duulaankii.

Laakiin madaxweynaha Ukraine ayaa u sheegay wargeyska Faransiiska ee Le Figaro inuu aaminsan yahay in Mr Macron uu isbedelay. Waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay inuu Ukraine ku taageero guusha iyo in uu "albaabka u furay" keenista taangiyada bishii hore.

Booqashada Mr Zelensky ee Khamiista ee Brussels ayaa timid ka dib markii uu Arbacadii khudbad ka jeediyay baarlamaanka UK.

Halkaas, wuxuu sidoo kale ku booriyay London inay keento diyaarado dagaal si ay u taageeraan dadaallada dagaalka ee Ukraine.

"Xorriyaddu way guulaysan doontaa - waan ognahay in Ruushku lumi doono," ayuu u sheegay xildhibaanno iyo qaar k amid ah sxaabtiisa oo ku sugnaa meel uu ka hadlayay oo ku taalla dalka Ingiriiska,

Xafiiska Downing Street waxa uu sheegay in Xoghayaha Difaaca Ben Wallace uu baarayo diyaaradaha dalkiisu uu bixin karo, laakiin waxa uu carabka ku adkeeyay in tani ay tahay "xal waqti dheer ah" iyo in duuliyayaasha tababarka ay qaadan karaan sanado.