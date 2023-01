"Hooyadey horteed ayay caadada iga go'day"

Saacad ka hor

Waxay aheyd August 2013-kii goor subax ah, markaas oo dhakhtar uu baaray galka caafimaadka ee Emma Delaney, wuxuuna u sheegay in ay caadada kaga tagtay 25 jir.

Emma waxay ka kici weysay kursiga salkiisu adkaa ee isbitaalka, waxaana madaxeeda ka dhexguuxayay wixii uu lahaa. Caadadii aan soo laaban ilaa markii ay kaniinka joojisay dhowr sano ka hor marna ma soo noqoneyso. Suurgal ah uma ahan in si dabiici ah ay uur u qaaddo.

Emma waxba kama garaneyn caado istaagga marka laga reebo wixii ay ka maqashay dumarka da’ada ah ee ay kula kulanto xarunta ay ka shaqeyso ee timaha lagu hagaajiyo oo ku taal Manchester. Waxaa meesha ka baxay mustaqbalkii ay ku hammineysay ee ahaa in ay hooyo u noqoto labo carruur ah.

Bilihii xigay, Emma waxay qaadatay daawooyinka hormoonnada. Waxay ogaatay in ugxansidaheeda uu joojiyay shaqada, jirkeedana ma soo saarayo Istrajiin iyo borojastaroon, waa labo hormoon oo maamula wareegga caadada. Isku dheellitirnaan la’aanta ayaa caafimaadkeeda saameeyay sanado.

Wax aysan isku aqoon ayey dareentay. Kulayl sida in dab lagu qabanyo jirkeeda oo dhan iyo hurdo la’aan ka timid isku dheellitirnaan la’aanta hormoonka.

“Waxaan jirkeyga ku dilay qamri iyo galmo.. ma ogeyn inaan u baahanahay in aan qof la hadlo,” ayey itir.

“Dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha waxay xoogga saarayeen kansarkeyga iyo daaweyntiisa .. ma filayo in cidi igala hadashay waxa caado istaagga tahay” ayey tiri

Astaamaheeda oo ay ka mid yihiin dhawaq sida seeriga dhagaha xanuunjiya, welwel, daal ayaa soo baxay. In laga hadlo dhalmo iyo caado ma aheyn wax guud markii Soe-Myat ay barbaareysay, marka lama socon wax imaan kara.

“Wax kasta ee igu dhacay, waxaan u haystay inay ku dhacaan waayeelka .. waxaan dareemay sida in qeyb weyn oo nolosheyda ah aan ka booday.”

Ilaa markaa kaddib waxaa loo sheegay in uu cudurkii ka baxay. Waxay sidoo kale sameysay inay socoto iyo inay ka fogaato cabitaannada kulul. Waxay jacleyd in hore loogu sheego sidii ay ku maarreyn laheyd astaamaheeda “In ay sidan u adkaato ma aheyn” ayey tiri

Barta bulsho ee Dr Nighat Arif waxaa ka buuxo farriimo ka yimid haween taas oo kale ay soo martay. Waxay ku baaqday in shaqaalaha caafimaadka ay si fiican u fahmaan daryeelka caado istaagga, waxayna dooneysaa in haweenka da’ kasta oo ay jiraan aysan waxba qarsan

Dr Arif waxay sheegtay in hadda haween badan la ogaaday inaysan ilmo qaadi karin sababtuna ay tahay in si weyn loo fahmay astaamaha, inkastoo ay waqti dheer qaadan karto in sax loo helo. Haddii aan la daaweyn waxa uu saameyn mustaqbalka fog ku yeelan karaa lafaha, wadnaha iyo caafimaadka maskaxda haweenka