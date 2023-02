“Hagardaamo” uu Maraykanka la damacsanaa Yaasir Carafaad oo shaaca laga qaaday

Dukumiinti sirdoon oo ay heshay BBC-da ayaa muujinaya in Madaxweynihii hore ee Maraykanka, George W Bush, uu sanadkii 2001 ku amray CIA-da inay diyaariyaan qofkii lagu bedali lahaa hogaamiyihii Falastiiniyiinta, Yaasir Carafaad.

Sida ay BBC-du ka ogaatay qoraalkii laga sameeyaya wadahadalkaas, Blair ayaa ku dooday in Carafaad “aanu waxba la joogin” oo aysan talo gacan ugu jirin. Waxa uu ku dooday in hogaamiyahaas Falastiiniyiinta uu sameeyay tanaasul kasta oo aanay jirin wax u haray.

Bush ayaa Blair ka qaatay aragtidaas, waxaana u uku tilmaamay Carafaad “mid taag daran oo aan faa’iido lahayn”. Bush ayaa intaa raaciyay in CIA-da uu ka dalbaday inay keenaan cid bedali karta Carafaad, balse ay soo waayeen.

Dukumiintiga ay BBC-da heshay ayaa muujinaya in go’aanka Bush uu si weyn u diiday wasiirkii arrimaha dibedda Maraykanka ee xilligaas, Colin Powell. Waxa u uku dooday in muhiimadda koobaad ay ahayd in la joojiyo dhigga daadanayay.