Fannaan Yuusuf Xaybaro oo shaaciyay fikir ka duwan ra’yigii Sharma Boy

Saacad ka hor

Isagoo u warramayay barnaamijka Muusigga iyo Salaamaha ayuu sheegay in uusan cid kale oo qoyskiisa ka mid ah uga dayan mihnadiisa faneed.

"Ma jiro wax dhaxal qoys ah oo fankeyga la xiriira dhinaca hooyada iyo dhinaca aabaha labada. Balse hiwaayad buu fanku ii ahaa, waxaana jeclaa in aan mar uun dadka Soomaaliyeed u heeso,” ayuu yiri.

Yuusuf Xaybaro ayaa ku taliyay in wax laga baddalo sida uu ku socdo fanka.

Labo talo oo muhiim ah

"Fanka maanta wuxuu u baahan yahay labo arrin, oo aan ahayn wax fannaaniinta keliya u yaalla balse u xitaa u baahan in ay dowladuhu ka shaqeeyaan. Midda koowaad oo ah inuu fanku yeesho cuquuqda min guurinta (Copy Right) iyo tan labaad oo ah in fanka la faaf reebo,” ayuu yiri.