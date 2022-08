Taliban: Waan waynay meydka Ayman Al-Zawahiri

Saacad ka hor

Daalibaan ayaa sheegtay in aanay helin meydka hoggaamiyahii Al-Qaacida oo dhimashadiisa ay xaqiijiyeen Mareykanka bishii hore.

Afhayeen u hadlay kooxdan maamusha dalka Afghanistan, Zabihullah Mujahid, ayaa sheegay in ilaa hadda aan meelna lagu sheegin meydka Ayman Al-Zawahiri.

Xukuumadda Washington ayaa bishii July sheegtay in ay dileen Al-Zawahiri kaddib markii lala beegsaday gantaal ay soo ridday diyaarad uusan duuliye saarnayn, xilli uu taagnaa meel balkoon ah oo ku taallay halka uu ku dhuumanayey.

Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dilkiisa uu ahaa dharbaaxadii ugu weyneyd ee ku dhacda Al-Qaacida tan markii ciiidaanka badda ee Mareykanka ay dileen Usaama Bin Laden, mudo haatan laga joogo toban sano.

Laakiin mas’uuliyiinta Taliban ayaa sheegay in ay sirdoonka ka codsadeen xog, baaritaankii la sameeyayna lagu waayay wax raad ah oo muujinaya geerida Zawahiri ama meydkiisa.

Taliban ayaa markii hore dafiray in ay ogaayeen halka Zawahiri ka joogay waddankooda, markii Washingtn ay shaacisay dilkiisana waxay sheegeen in aysan ka warqabin dilka.

Hoggaamiyeyaasha Taliban ayaa uga digay Mreykankain ay mar kale ku kacaan weerar kan la mid ah, iyagoo sheegay in Mareykanku arki dooonaan cawaaqibka ka dhasha arrintan haddii mar kale ay ku soo xadgudbaan dhulka Afghanistan.

Sidee loo dilay Al-Zawahiri?

Waxaa la sheegaa in Al Zawahiri uu dibedda u soo bixi jiray oo barandada guriga istaagi jiray marka, inta bandanna uu waqtigiisa ku qaadan jiray gurigiisa oo ku yaallay bartamaha magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. Subax kasta marka uu waagu baryo ayuu bannaanka ku qaadan jiray hawada.

Waxay u ekeyd in dhammaan waxyeelada uu qaraxu keenay ay ku koobneyd balakoonka guriga ee uu taagnaa hoggaamiyaha Al-Qaacida.

Dadka qaar ayaa aad ula yaabay sababta Mareykanku ay awood ugu heleen in ay qaadaan weerarkaas oo ay weliba bartilmaameedkii ula heleen ka dib markii ay hore ula kulmeen dhaliilo ku aaddan in duqeymahooda qaarkood ay la waayayeen bartilmaameedka gaarka ah, taas oo keeni jirtay in dad rayid ah ay waxyeello soo gaarto.