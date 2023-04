Maxay tahay saameynta ay maskaxdeena ku yeeshaan isticmaalka badan ee taleefoonada?

Saacad ka hor

Sida inteena badan, waqti badan ayaan ku qaadanaa taleefankeen islamarkana waxaan dareenaa in aan nafteena dambi galnay maadaama aan waqti badan ku bixino.

Dadka qaar ayaa si ay uga hortagaan waqtiga badan ee ay teleefoonada ku bixiyaan way iska fogeeyaan amaba waa ay damiyaan.

Dhanka kale taleefoonada gacanta ayaa waxaa ay leeyihin faai'dooyiin badan oo ay ka mid tahay in aad ku bixin karto qarashaadka sida korantada iyo in lacagaha kuugu jira aad adiga oo gurigaaga jooga aad wax ku iibsan karto.

Waxaa ka mid ah faa'idooyiinka kale oo ay ka mid tahay in eheladaada aad kula xiriirto in aad ku qaado sawiro iyo muuqaalo, inaad idaacadaha iyo wararka akla socoto iyo waliba in mararka qaar aad tiooshka isticmaasho.