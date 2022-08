Aamir Khan oo Kareena Kapoor ku khasbay arrin aysan waligeed samayn

Saacad ka hor

Waraysi ay BBC-da la yeelatay ayay Kareena ku sheegtay in hadda uu isbaddal wayn ku yimid qaabka jilitaanka filimada, maadaama qalab casri ah la helay, shaqadana ay fududaatay.

Hase yeeshee wali waxa ay aaminsan tahay in atooreyaasha iyo atariishooyinka ay xasuus waarta uga hari karto oo keliya filimada la jecelaado ee aan marna duugoobin.

Waxa ay tusaale usoo qaadatay qaar ka mid ah filimadeeda, sida Omkara, Chameli, Jab We Met iyo Kabhi Khushi Kabhie Gham, oo ay sheegtay in ilaa maanta la xiisaynayo daawashadooda.

Arrin aan horay u dhicin

Waxaa lagu tilmaamaa in ay ka mid tahay jilayaasha hibada u leh xirfaddan, waxayna kasoo jeeddaa qoys jileyaal ah, halka walaasheed ka wayn ay tahay xiddigta lagu magacaabo Karisma Kapoor.

Laakiin markii ugu horraysay waxay imtixaan culus u gashay filimka ay hadda ku howlan tahay ee "Laal Singh Chaddha" oo la filayo in uu soo baxo 11-ka bishan August.

Jilaaga Bollywood-ka ee Aamir Khan, oo filimkan ku matalaya atooraha hoggaanka ah, ayaa ku khasbay Kareena in ay imtixaan marto, si loo xaqiijiyo in ay kasoo bixi karto doorta atariishada.

Aamir oo horay horay isula soo shaqeeyeen Kareena ayay ujeeddadiisa ahayd in uu hubiyo qof kasta oo soo galaya filimkiisa.

"Aamir kama mid aha xiddigaha aaminsan in haddii aan filimka ku jiro ay micnaheedu tahay inaan sameeyo filimka," ayay tiri.

Waxay intaas ku artay in Aamir Khan ay ka go'an tahay in uu wax walba oo sax ah u sameeyo si loo xaqiijiyo in filimka Laal Singh Chaddha uu noqdo mid laga daba dhaco.