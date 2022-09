Boqor noocee ayuu Charles noqon doonaa?

Waa kuma Boqor Charles III?

Wuxuuna ahaa ilaaliyaha ama madaxweynaha in ka badan 400 oo urur, 1976-kina wuxuu aasaasay hay’ad samafal oo u gaar ah laguna magacaabo ‘Prince Trust’, isaga oo isticmaalayey mushaarkiisa howlgabka uu uga noqday ciidamada badda ee Boqortooyada uu ka tirsanaa.

Wuxuuna hay’adda uu isgu sameeyey ay caawisay in ka badan 900,000 oo dhalinyara ku nool waddamada dunida ugu saboolsan.

Intey dhan tahay taageerada boqortooyada?

Daraasad lagu sameeyay bogga YouGOV xilligii loo dabaaldegayay 70 sano guuradii kasoo wareegtay markii la boqray boqoradda ayaa muujineysa in 62% dadku ay doonayaan in Boqortooyada ay sii jirto halka 22% ay sheegeen in Boqortooyada ay noqoto mid leh madax la doorto.