Afrika: Sida Baraha Bulshada loogu isticmaalo xayeysiin ahaan

Saacad ka hor

Daraasadda ay soo saratay shirkaddan fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa muujineysa in sagaal ka mid ah toban shirkadood oo ka howl gala Afrika ay isticmaalaan Facebook, iyagoo ka dhigay Facebook barta bulshada ee ay ugu isticmaalka badan yihiin hay’adaha.

Iyadoo diiradda la saarayo in magaca shirkadaha la ogeysiiyo dadka ayey kalabar ka mid ah shirkadaha caalamka sheegaan in hubanti la’aanta ka dhirta xaaladda dhaqaalaha ay sababtay in baraha bulshadu ay yeeshaan muhiimad aad u weyn.