Ukraine oo loo ballan qaaday hubkii ugu cuslaa si ay Ruushka isaga difaacdo

20 Jannaayo 2023

Baaqii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskiy ee ahaa in dalkiisa la siiyo hub fara badan ayaa jawaab celin wanaagsan ka helay Mareykanka iyo qaar ka mid ah dalalka Yurub. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in gargaar ku kacaya 2.5 bilyan oo doolar oo ay ku jiraan gawaarida gaashaaman iyo nidaamka difaaca hawada uu siinayo Ukraine .

Waxa ay sheegtay in weeraradii cirka ahaa ee u dambeeyay ay muujinayaan "saamaynta xun ee dagaalka bahalnimada ah ee Ruushku ka wado Ukraine" - laakiin waxay sheegtay in hubka cusub ee la ballan qaaday uu gacan ka geysan doono sidii looga hortagi lahaa.

Warka qoraalka ah ayaa waxa uu intaa ku daray in Maraykanku uu hadda in ka badan 26.7bilyan uu u ballan qaaday dhinaca ammaanka ee Ukraine tan iyo duullaankii ballaarnaa ee Moscow 24kii Febraayo 2022.

Wadahadalladan ayaa u muuqda kuwo diiradda lagu saarayo su’aasha ah in la diri karo dabaabaadka culculus iyo in kale, iyo in ay muhiim tahay cidda keeni doonta. In kasta oo balaayiin doollar ay ku yabooheen Khamiistii xulafada reer galbeedka, haddana su'aashan ayaa ah mid aan jawaab loo helin.