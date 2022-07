Nooc ka mid ah kansarka oo aad ku garan karto saxarada haddii aad aragto astaamahan

Sideen uga arki karaa saxarada?

Inaad leedahay calaamadahan micnaheedu ma aha in ay hubaal tahay inaad qabto kansarka mindhicirrada, balse waxaa lagugula talinayaa inaad si dhakhso ah dhaktar u tagto, una sharraxdo xaaladdaada.

Taasi waxa ay keeneysaa in dhakhtarku uu si deg deg ah kuu baaro. Mar walba kansarka daawayntiisa waxay sahlan tahay marka xilli hore la ogaado.

Maxaa sababa kansarka mindhicirrada?

Ma laga dhaxlaa qoyska?

Xaalado gaar ah oo ay dadka qaarkood qabaan oo soo jiita kansarka ayaa sababi kara in dadkaas ay halis wayn ugu jiraan cudurkan, laakiin sidoo kale waa laga hortegi karaa haddii uu dhakhtarku ogaado xilli hore.

Sideen ku yarayn karaa khatarta aan ugu jiro?

In ka badan kalabar ka mid ah kiisaska kansarka mindhicirrada waa laga hortegi karaa haddii ay dadku raacaan tilmaamaha ku talinaya in lagu dadaalo caafimaadka nolosha, sida ay saynisyahannadu sheegeen.

Taas micnaheedu waa in la sameeyo jimicsiga badan joogto ah, in la cuno raashinka u badan khudaarta, kuwa uu dufanku ku yaryahay iyo in uu qofki maalintiiba cabo lix ilaa siddeed galaas oo biyo ah.