Madaxwayne Putin oo tallaabooyin hor leh ku soo rogay gobollada uu Ukraine ka qabsaday

11 Daqiiqadood ka hor

Ruushka ayaa ku dhawaaqaya in uu xukun militari ku soo rogay afarta gobol ee Ukraine uu ka qabsaday.

Xilli madaxwayne Putin iyo xukuumaddiisa ay wajahayaan cadaadis militari iyo mid dhaqaale ayaa waxaa uu madaxwaynaha Ruushka ku soo rogay xukun militari 4 gobol oo uu horay u sheegay in ay dalkiisa ku biireen.

Waxay u muuqataa in ciidamada Ukraine aysan hubka dhigi doonin oo ay ka go'an tahay in ay dib u qabsadaan dhulkii uu Ruushka horay ula wareegay.

Madaxwaynaha oo khudbad jeediyay ayaa sheegay in uu saxiixay wareegtada xukunka militari ee lagu soo rogay afarta gobol.

"Aan idin xusuusiyo in xukunkan milatari uu ka dhaqan galay jamhuuriyadaha Donesk, Lugansk iyo gobollada Kherson iyo Zaphorishya tan iyo markii ay ku soo biireen dhulka Ruushka. Iminkana waa lagama maarmaan in la dhaqan geliyo, iyada oo la raacayo sharciga Ruushka, marka waxaan saxiixay dikreeto xukun milatari ku soo rogaysa afarta qaybood ee ka midka ah federaalka Ruushka," ayuu yiri Putin.

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhankiisa sheegay in madaxwayne Putin ay u muuqato in ay ka dhamaadeen khiyaarradii u furnaa, isla markaana ay iminka u egtahay in uu dhibaateynayo muwaadiniinta Ukraine.