FBI oo baahisay dadka dilka u maleegay Boqoraddii Ingiriiska

Saacad ka hor

Sargaalka ayaa sheegay in ninku uu u sheegay in uu u aargudayo inantiisa oo “lagu dilay Waqooyiga Ireland oo u dhimatay rasaasta cinjirka ah”.

"Wuxuu doonayay inuu isku dayo inuu waxyeeleeyo boqorad Elizabeth isagoo wax ka soo tuuraya buundada Golden Gate marka ay doonta boqortooyadu hoos marayso buundada, ama wuxuu qorsheynayey in uu dilo boqorad Elizabeth markay booqato Beerta Qaranka ee Yosemite," ayaa waraaqaha ku xusan.

Iyada oo laga jawaabayo hanjabaadda, ayey Ciidamada adeegga Sirtu waxa ay qorsheeyeen in ay "xiraan jidadka soo gala buundada Golden Gate marka ay doontu soo dhawaato". Ma cadda tallaabooyinka laga qaaday beerta Yosemite, laakiin booqashadu way sii socotay. Ma jiro wax tafaasiil ah oo ku xusan waraaqaha ay faafisay FBI-du oo ku saabsan in cidna loo xiray dhacdada.