Xaalka gabdho ciyaartooy Soomaali ah oo ku xayiran Morocco kaddib dhulgariirkii cuslaa ee ka dhacay

48 Daqiiqadood ka hor

“Hablo yaryar oo debedaha ku dhashay oo dhulgariir in ay akhriyaan mooyaane aan weligood maqlin, oo arag, oo hurda, maalinka xigtana isu diyaarinayey tababar iyo ciyaar ay lahayeen makhribka, waad qiyaasi kartaa sida ay u naxeen” ayay tidhi Sucaad oo ka warramaysay sida uu ahaa dareenka hablaha yaryar markii dhulgariirku dhacayay.

Hani Cali oo ka timid iyadu magaalada Muqdisho kana tirsan hablaha Gift Stars oo ahayd ciyaartooyadda keliya ee nala hadashay ayaa sheegtay in wixii ay xalay aragtay uu ahaa ‘wax fajaciso ah'.

Dhulgariirkan ku dhuftay dalkaas ayaa cabbirkiisu ahaa 6.8, waxaana ku dhintay ugu in kabadan 820 qof illaa hadda inta la xaqiihiyey, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi.

Maxay yeeli doonaan kooxdaan Soomaalid ah?

Sucaad Galaw, oo horkacaysay kooxdan ayaa noo sheegtay in ay hadda qorshaynayaan sidii ay ugu bixi lahaayeen dalka, isla mar ahaantaana ay wejahayaan caqabad dhanka diyaaradaha maadaama badi diyaaradihii buuxaan, ayna ku qasban yihiin in ay aadaan magaalada Casablanca si ay halkaas uga raadiyaan in ay ka helaan safarro u socdo dalalkii ay ka kala yimaaddeen si ay u baxaan.