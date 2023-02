Maxaad ka taqaan App-ka cusub ee ay dunidu ka daba dhacday?

ChatGPT ayaa bishii November 30keedii 2022, loo furey adeegsiga guud qaab tijaabo ah. Waxaa dhakofaar ahayd in uu muddo 5 maalin ah uu ku gaaray 1 malyan oo adeegsade. Adeegsadayaasha 1 Malyanka ah waxay shirkadaha ugu waawayn sida Facebook ku qaadatay 10 bilood.

Waa maxay ChatGPT?

Baaritaamada cilmiyeed ah ee ay samaynayaan, iyo sidoo kale weydiimo khuseeya noloshooda khaaska ah. Yacni si kale haddii aan u dhigno ChatGPT waa sida waayo arag mawduuc walba xog waafi ah ka haysta, had iyo goorna diyaar kuula ah talo, fikir iyo jawaab celin intaba.

Shirkadda ka danbeysa ChatGPT?

Shirkaddan oo horey u xustay in ay welwel iyo cabsi weyn ka qabto sida ay Robotyadu (Aaladaha Insaanka loo ekaysiiyay) saameyn taban ugu yeelan karaan aayaha Banii’aadamka; ayaa xustay in ay lagama maarmaan tahay in laga hortago cawaaqib xumada ay horseedi karaan mashiinnada caynkaas ah.