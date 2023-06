Markii uu dhashay ayey waalidkiisu "ka argagexeen foolxumadiisa"

Saacad ka hor

Jono oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in uu akhriyey qoraal ka sheekaynaya sida ay waalidkiis uga tageen markii uu dhashay. “Waan fariistay waxaana akhriyey qoraalladan, waxayna sheegayaan in markii aan dhashay ay waalidkay ka argagexen muuqaalka wajigayga,” ayuu yiri Jono Lancaster.

Jono oo dib u xasuusanaya noloshiisii dugsiga ayaa sheegay in uu xasuus fiican ka haysto xilliyadii uu dhiganayey dugsiga sare balse “xasuustaas waxaa la koray aniga oo isku dayaya in aan ka mid noqdo bulshada,” ayuu yiri.

Markii uu qaan gaaray Jono ee kuwii jilkiisa ahaa ay xiriirro samaysteen isagana uu damac xiriir galay ayuu sheegay in taasi aysan suurta gelin wejigiisa awgii wuxuuna yiri; “markaas ayaan bilaabay in aan wejigayga naco”.

Wuxuuna bilaabay in uu soo xasuusto waalidkiisa isaga oo sida uu sheegay nacayb u qaaday labadii waalid ee dhalay. “Waxaan doonayey in aan u xanuujiyo sida aan qalbiga uga xanuunsanayo oo kale.” “Waxaan dhab ahaantii galaa xanaaq daran marka aan soo xasuusto labadii i dhashay,” ayuu yiri Jono.

Dhanka kale Jono wuxuu donayey in uu helo waalidkiis si uu ugu sheego in uu fiican yahay farxadna dareemayo. Wuxuu u qoray warqad, laba toddobaad uun kadibna waxaa soo gaadhay warqad jawaab ah oo ay ku qoran tahay: “Ma doonayno wax wada xiriir ah. Isku dayga xiriir ee aad samayso waa la iska indha tiri doonaa.” Waxaana ku saxiixnaa warqadda sida uu sheegay Jono labadiisii waalidba.

Jono wuxuu hadda qorayaa buug uu ugu yeeray ‘Not all Heroes ware cap” (halyey/geesi waliba koofi ma xirno) oo ah odhaah loo adeegsado dadka abaalka weyn gala ama xaaladaha adag kasoo gudbo ee aan la buunbuunin. Sannado ka hor ayaa mar la iga codsaday in aan hadal jeedin u sameeyo caruur dugsiga dhiganaysa, qaarkood ayaa igu soo orday waxayna i dheheen: ‘Jono hooyaday iyo aabahay ma aqaan, Jono waxaa la igu takooray sidan iyo sidan, waxaana halkaas ku go’aansaday in aan arrintan wax ka qabto,” ayuu yiri Jono oo ka hadlayey waxa ku dhaliyay in uu buug qoro.