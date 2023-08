Maxay muhiim u tahay in la baaro dhiigga caadada ee haweenka?

In la baaro caafimaadka dhiigga caadada ayaa la micno ah in diidmo badan gorgortan laga galo iyo waxyaabaha ay bulshadu ceebta u taqaanno.

Dr Christine Metz, oo wax ka dhigta Machadka Baaritaanka Caafimaadka Feinstein ee Jaamacadda Northwell Health ee Jasiiradda Long, New York, ayaa aaminsan in "arrinta yaqyaqsiga" ay qeyb weyn ka tahay sababta baaritaan yar uun hore loogu sameeyay dhiigga caadada.

In lacag loo helo daraasadda dhiigga caadada ayaa ahayd mid adag. "Mar walba ayaa la ii sheegaa': 'Oh, waa inaad ka shaqeysaa kansarka. Lacag badan ayaa loo hayaa.' Waana run. Maba jirto lacag arrintan loogu talogalay. Way mudan tahay in loo dagaallamo mar walba si loo helo balse aad iyo aad, ayay u adag tahay," ayay tiri.