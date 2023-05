Arrimaha ku gadaaman doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland

Ilaa 319,000 oo qof ayaa la filayaa in ay codkooda dhiibtaan, inkastoo dadka kaararka qaatay ay intaa ka badan yihiin.

Casharradii laga bartay doorashadaas waxay keeneen in lagu dhiirrado qabashada dorasho qof iyo cod ah oo dadku ay ku soo dooranayaan xubnaha golayaashosa deegaannadooda.

Goobaha ay doorashadu ka dhacayso

Waxaa la qorsheeyey in doorashada ay ka dhacdo 37 degmo oo ka tirsan Puntland.

Laakinse 4 ka mid ah 37ka degmo ee la qorsheeyey ayaan la filayn in laga codeeyo. Degmooyinkaas ayaa kala ah Garowe, Dangoroyo, Burtinle, iyo Godob jiraan .

“Waa nasiib darro in xilligan uu khilaaf noocaas ah uu yimaado ayadoo la galayo doorashooyin muhiim, bulshada rayidkana waxay ku baaqaysay intii khilaafkaas jiray in aan la aadin dhanka iska hor imaadka” ayuu Yiri Cabdiraxmaan Cabdirisaaq oo ah madaxa dalladda ururrada bulshada rayidka Puntland ee lo yaqaano PUNSAA.

Ururrada tartamaya

Khilaafka ku gadaaman

Inkastoo doorashada aad loo rajaynayo inay dhacdo, misna khilaaf ayaa ku gadaaman, kaasoo keenay in deegaanno Puntland ka tirsan aan lagu qaban karin.

Marka la eego xuddunta khilaafka, aragtida ay qabaan mucaaradka Deni ayaa dad xog-ogaal ah waxa BBC u sheegeen inay tahay in la caddeeyo qaabka loo wajahayo doorashada madaxtinimada Puntland ee lagu wado inay dhacdo bisha Janaayo ee 2024, waxayna ka cabsi qabaan in muddo kororsi uu yimaado.

Madaxweyne Deni wuxuu ku adkaysanayaa in marka hore la qabto doorashada golayaasha ee 25 Maajo, oo lagu wado inay ka soo baxaan seddex xisbi oo kaliya, ayadoo seddexdaas xisbi ay markaas magacaabi doonaan guddi doorasho oo aan ahayn midka ku-meel-gaarka ah ee hadda ka jira Puntland, kaasoo maamuli doona doorashada Madaxweynaha ee 2024.

Maxaa laga fili karaa

Waxay u badan tahay oo la isku raacsan yahay in doorashadu dhici doonto, laakinse ma cadda in xarunta loogu tala tirinta codadka ee Garowe ay shaqayn doonto maadaama khilaafka taagan uu keenay in aan degmada Garowe lagu qaban doorasho.