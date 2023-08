Xiriirka Ciyaaraha Fudud ee Dunida muxuu ka yiri xil ka qaadistii Khadiija Aadan Daahir

Saacad ka hor

Tallaabada Xiriirka Ciyaaraha Fudud ee Dunida IAAF ayaa ah mid muujinaysa in uu dhaqangalay amarkii xil ka qaadista ee lagu sameeyay Khadiijo Aadan Daahir.

Tallaabadan ayaa ka dambeysay ka dib markii dhawaan wasiirka Dhallinyarada iyo Cayaaraha Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud uu amray in shaqada laga joojiyo Gudoomiyaha Xiriirka Cayaaraha Fudud ee Soomaaliyeed Khadiijo Aadan Daahir.

Guddiga olombikada Soomaaliyeed ayaa dhankooda dhaqangaliyay amarka wasiirka waxayna ku dhawaaqeen in ay shaqada ka joojiyeen guddoomiyihii xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya, Khadiijo Aadan Daahir.

Khadiija waxay beenisay in ay wax lug ah ku leedahay arrinta shaqada looga joojiyey, ayadoo sheegtay in “cayaarahaas ay yihiin cayaaro jaamacadeed, ayna ka qayb galayaan ardayda jaamacadaha”.

Khadiijo Aadan Daahir waxay sheegtay in qaban-qaabiyeyaasha cayaarahaas ay muhiim u tahay, oo “xiriirkana aysan wax uga weydiin karin” in loo baahan yahay in la helo arday markaas jaamacadda ku jira, bacdamaa “la rabo ardayga kaarkiisa”.