Sidee ugu suura gashay wiil iyo aabihii inay 50 sano ka badan dal xukumaan

58 Daqiiqadood ka hor

Bongo oo la filayay inuu guuleysto

Walaaca ku gadaannaa caafimaadka Bongo

"Shaki kuma jirin in lagu dhawaaqayo in Ali Bongo uu guulaystey," ayuu yiri Gyldas Ofoulhast-Othamot, oo ah falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan kulliyadda St. Petersburg ee dalka Mareykanka. "Laakiin in lagu dhawaaqo inuu yahay shaqsiga guuleystay, iyo in si dhab ah uu ku guuleystay waa laba shay oo kala duwan."