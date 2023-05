Mareykanka oo ciidamo dheeraad ah geynaya xadka Mexico

Saacad ka hor

Qorshihii 42 ee siyaasadda xilligii Trump oo dowladda siinaya awood ay si toos ah dalka uga saarto muhaajiriinta aan sharciyeysneyn, ayaa lagu wadaa in uu dhaqan galo 11-ka May.

Troy Miller, oo ah sarkaalka ugu sarreeya ee CBP, ayaa u sheegay Congress-ka bishii hore in hay'addiisu ay isu diyaarinayso in, in kabadan 10,000 oo muhaajiriin ah si ay uga gudbaan xadka maalin kasta ka dib marka uu dhaco qorshaha 42 taasoo ka dhigeysa in kabadan labalaab celceliska maalinlaha ah ee Maarso galayay mareykanka.