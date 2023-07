TikTok ma wuxuu dhiirrigeliyaa in Mareykanka loo tahriibo?

Muuqaalkani, waa mid kamid ah boqollaal ku jira baraha bulshada, oo dadka looggu ballan qaadayo in laga caawin doono geeddiga loo galayo in nolol cusub laga bilaabo Mareykanka, si badqab ah, oo haddana raqiis ah.

In kasta oo ay u muuqdaan marka isha loo birgaabiyo muuqaalladani kuwo aan waxba dambi ah xambaarsanayn – ama noqon karo mid saaxiibtinnimo - khubarrada ayaa sheegay iney tani tahay khiyaano. "Tani waa tahriibinta dadka," ayuu yiri Ed Calderon, oo ah sarkaal hore oo katirsan booliiska dalka Mexico, kaasoo ku takhasusay dhulka hogagga laga qodo dhulka xuduudda hoostiisa.

Khubarrada ayaa sheegaya in muuqaalladan la baahiyey - ee ku jira baraha ay kamid yihiin TikTok, YouTube iyo WhatsApp - ay yihiin wejiga dhabta ah ee kooxo u abaabulan si sharci darro ah oo aad loo casriyeeyey, oo hawl galladooda ay ku kacayaan balaayiin Dollar, kuwaasoo ka faa'iidaystay jahawareer ka dhashay isbeddellada siyaasadaha socdaalka ee Mareykanka, si ay u faafiyaan macluumaadka iyo baahida loo qabo adeegyada socdaalka.

Ganacsigani ayaa kor usii kacay, kadib dhamaadka bishii May 11-keedii ee xiligii uu talada hayey Madaxweynihii hore ee Mareykanka, Donald Trump, uu soo saarey go’aan u oggolaanaya dowladda Mareykanka iney si degdeg ah dadka u masaafurin karto, iyada oo aan la marsiin dhageysi codsiga magangelyo doonnimada, isagoo u cuskaday g’aan kiisa, kadib soo ifbixii cudurkii aafeeyey dunida ee coronavirus.

Saraakiisha Mareykanka, ayaa sheegay in tan iyo markii sharciga ciwaankiisu yahay 42 uu dhacay, dadka soogalootiga ee xabsiyada ku jira ay hoos u dhaceen 70%, iyadoo dad badan ay si sharci ah dalka ku yimaadeen.

"Waxay hadda la mid tahay xiliga Ciidda Kiristaanka, kuwani waa dadka tahriibayaal ah," ayuu Calderon u sheegay BBC-da, isagoo intaas ku daray inay jiraan afkaaro kala duwan oo ay muhaajiriinta ku sheegayaan, in si guul leh ay uga gudbaan xadka, iyaga oo aan la xirin ay aad u adag tahay.

Qiimaynta uu soo hadal qaaday Mr Calderon, ayaa waxaa isna ka dhawaajiyay Adam Isacson, oo ah khabiir dhanka socdaalka iyo xuduudaha ah, oo ka socda Xafiiska Washington ee hey’adda Latin America, kaasoo sheegay in baahida adeegga mukhalasiinta ay u badan tahay inay kor u kacdo "gaar ahaan kuwa doonaya inay galaan Maraykanka, iyaga oo aan la ogaan" ka dib sharcigii looggu magac daray 42.

"Halkan waxaan joognaa magaalada New York," waa codka ruux u dhashay dalka Venezuela, iyadoo tani uu yahay mid kamid ah muuqaallada noocaan ah, oo lagu soo gudbinayo ruuxani oo dhex socda wadada Manhattan. "Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo asxaabteyda, sida ay ii soo gaarsiiyeen halkan ammaanka ah, sidoo kalana nabadda ah."

Ku dhowaad dunida oo idil, ayaa mukhalasiintani waxay farriimahooda soo raacinayaan taleefanka WhatsApp-ka, iyo ballanqaad in tafaasiil dheeri ah la siinayo ruuxa tahriibaya - oo ay ku jiraan qiimaha iyo hannaanka lacag bixinta – oo la muujinayo, iyadoo laga jawaabayo fariimaha gaarka ah.

Dabeecadda qarsoodiga ah ee kooxahan, ayaa waxay ka dhigan tahay in aan la hayn tirokoob la isku halayn karo, oo ku saabsan inta muhaajiriinta ah ee ka hela mukhalasiintooda baraha bulshada, ama qoraallada ay run yihiin iyo in kale.

Guadalupe Correa-Cabrera, oo ah haweeney kaaliye u ah borofisar ee Jaamacadda George Mason oo cilmi-baaris ku sameeya ururrada tahriibinta, ayaa sheegay in Baraha Bulshadu ay u saamaxdo dambiilayaasha inay abuuraan "dareen degdeg ah" oo joogto ah, oo kuwajahan soogalootiga.

Khubarrada ayaa sheegay in qiimaha adeegyada tahriibku ay aad u kala duwan yihiin, waxaana inta badan lagu go’aamiyaa waxa ay dadka wax tahriibiya u arkaan iyaga – ama qoyskooda – inay bixin karayaan, xili hore ama qeyb qeyb muddo ka dib.

Saraakiisha Mareykanka ayaa ka digay in dadka soo galootiga ah ee aan wax lacag ah bixinin inta badan lagu qasbo in ay u shaqeeyaan kooxaha maafiyada ah, mararka qaarna ay noqdaan dhillooyin, darawallo ama kuwa ka shaqeeya Maandooriyaha. Qaarkood ayaa waxaa si fudud looggu haystaa guryo qarsoodi ah, illaa kharashka si buuxda loogga soo celiyo, ama looggu hanjabo in la waxyeeleynayo qoysaskooda ku nool Maraykanka, ama dalkoodii dib looggu celinayo.