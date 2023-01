Muxuu ka dhigan yahay hadalka muranka dhaliyay ee ka soo yeeray Puntland?

Saacad ka hor

Waxaa bayaanka sido kale lagu xusay in arrimaha Puntland ka qeyb qaadatay ay ka mid tahay dib u dhiska ciidamada iyo heshissyadii lagu dhisayay in dalka uu ka baxo kumeelgaarnimada.

"Puntland waxay ciidan, dhaqaale iyo maskax-ba ku bixisay in dowladdii kumeel gaarka ahayd ay ka howlgasho caasimadda 14 sano ka dib markii ay dowladdii dhexe meesha ka baxday Puntland," ayaa lagu yiri bayaanka.

Puntland ayaa ku eedeeysay dowladda dhexe in ay "hagardaamo" ku waddo hanaanka dowlad dhiska Soomaaliya.

"In geeddi socodka dowlad dhiska Soomaaliya u baahan yahay in meesha laga saaro hagar daamada fashilin karta geeddi socodka, lana ixtiraamo qawaaniinta lagu heshiiyey, gaar ahaan dastuurka kumeel gaarka ah ee federaalka Soomaaliya" ayaa lagu yiri bayaanka.

Balse qodobka muranka dhaliyay ee bayaankaasi ku jiray ayaa midka taabanaya in Puntland ay u dhaqmi doonto "sidii dowlad u madax bannaan arrimaheeda"

"Sida ku cad dastuurka kumeel gaarka ah ee Federaalka Soomaaliya qodobkiisa 142-aad, farqaddiisa 1-aad, dowladda Puntland waxay xaq u leedahay in, iyadoo qayb ka ah dowlad dhiska dalka, ay u dhaqanto sidii dowlad u madax bannaan fulinta dhammaan waajibaadyadeeda dowliga ah."

Guddoomiyihii hore ee bulshada rayadka ah Puntland Faysal Axmed Warsame Faysal Qaran, oo darsa arrimahan ayaa qaba in go'aanka Puntland uu yahay mid lagu degdegay. Mr Faysal ayaa farta ku fiiqay in ay ahayd in arrintan hoos looga wadahadlo.