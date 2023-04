Xabbad joojin qasab ah oo lagu wado in ay ka hirgasho Suudaan

24 Daqiiqadood ka hor

Waxaa sii kordhaya cadaadiska diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ka socda Suudaan oo ay ku dhinteen in ka badan 300 oo qof todobaadkii u dambeeyay.

Ethiopian leaders, as well as Mr Blinken and the Saudi and Qatari foreign ministers.