“Robot ayaa sanado kaddib qaban doona howsha guriga”

Saacad ka hor

Balse saadaasha ah in "toban sano gudahood" ay robot-yadu naga caawin karaan shaqooyinka guriga ayaa leh taariikh dheer iyadoo laga yaabo in xoogaa cago-jiid ah ay jirtay. Sanadkii 1966, barnaamijka telefishin ee Tomorrow's World ayaa waxaa lagu soo qaatay robot casho Karin kara, soo lugeysiin kara eyga, daryeeli kara ilmaha iyo shaqooyin kale oo badan.

Ekaterina Hertog, oo cilmiga robot-yada iyo bulshada ka dhigta Jaamacadda Oxford kana mid ah qorayaasha daraasaddan, ayaa la barbar-dhigeysa rajada muddo dheer laga qabay gawaarida iyagu is kaxeeya: "Ballan-qaadka gawaarida is kaxeeya, ee waddooyinka maraya, kuwaasoo beddeli doona takaasida, ayaa la hadal hayay, sidaan filayo, muddo tobnaan sano ah hadda – welina ma aynaan awoodin in robot-yadu ay si hagaagsan u shaqeeyaan, amaba gawaaridaas ay suurto-galaan. Guryuhu arrintan isku mid bey ka yihiin".

Dr Kate Devlin, oo iyadana ka tirsan King's College London – oo aan daraasaddan shaqo ku lahayn – ayaa sheegeysa in teknolohiyaddu ay u badan tahay inay caawiso bani’aadamka, intii ay beddeli lahayd: "Way adag tahay waa qaali in la sameeyo robot isku qaban kara shaqo badan amaba shaqooyinka guud. Dhanka kale, way fududdahay waana miro-dhal in abuuro teknolojiyad ina caawin karta intii ay ina beddeli lahayd," ayay tiri.