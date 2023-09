Yaa dilay fanaanka 'geeridiisa' kadib lagu arkay Soomaaliya?

22 Daqiiqadood ka hor

Geerida fanaankan la yiraa Tupac Shakuur ayay dad kala duwan shaki u geliyeen siyaabo kala duwan. Warar warbaahinta reer galbeedka ku faafay ayaa sidoo kale tibaaxay in Shakuur lagu arkay Soomaaliya 'dilkiisa' kadib iyada oo laga dhigayo in uu halkaas ku dhuumanayo.

Dhawaan, Booliiska Magaalada Las Vegas ayaa baaritaan ka fuliyay guri ku yaal Henderson, Nevada, taasoo qayb ka ah baaritaanka socda oo la xiriira dilka Shakur. Guriga waxaa iska leh Paula Clemons, oo ah xaaska Duane Keith Davis, oo sidoo kale loo yaqaan "Keffe D." Davis waa nin horay u sheegay in uu arkayay sida ay wax u dhaceen, waxaana la rumeysan yahay inuu adeer u yahay Orlando Anderson, kaasoo muddo dheer looga shakisanaa inuu ku lug lahaa dilka Tupac Shakur.

Tupac Shakur waxaa uu ahaa shaqsi saamayn leh

Wuxuu iibiyay in ka badan 75 milyan oo cajalado ah, wuxuuna jilay filimaan dhowr ah.

Muusiggiisu waxa uu ka tarjumayay caro ku wajahan saboolnimada iyo rabshadaha uu soo maray jiilkiisa. Dhimashadiisa ayaa keentay in su’aalo badan laga jawaabo waayo, taageerayaashuna waxay raadinayaan jawaabo ilaa hadda.

Shakur hooyadii, Afeni Shakur, waxay ahayd Black Panther iyo dhaqdhaqaaqe siyaasadeed. Waxa uu ku koray isaga oo aaminsan in aabbihiis uu ahaa nin daroogada ka ganacsada oo loo yaqaanay legs oo u dhintay wadne xanuun markii uu Tupac ahaa 15.

Ka dib, markii Shakur uu ku jiray cisbitaalka ka dib toogashadii New York ee lagu dhawaacay, nin Black Panther hore u ahaa oo lagu magacaabo Billy Garland ayaa ugu yimid sariirtiisa si uu ugu sheego inuu yahay aabihiis dhabta ah. "Waxay ahayd inaan halkaas joogo," Garland ayaa ii sheegay. "Waxaan rabay kaliya si uu u ogaado in aan danaynayo.”

Shakuur waxa uu soo weynaaday isaga oo u malaynayay in aanu aabbe lahayn, waana mawduuc uu ku soo noqday ereyadiisa. Waxaan xusuustaa isaga oo arrinkaas kala hadlay maalin kale isaga oo jooga gurigiisa oo ku yaalla Wilshire Boulevard.

si aan ugu dhawaaqo inuu yahay aabihiis dhabta ah, "Waxay ahayd inaan halkaas joogo," Garland ayaa ii sheegay "waxa aan rabay in aan ogeysiiyo in aan daneeyo ." maadama uu wilkeyga yahay.Mararka qaar erayadiisa heesaha ayuu kumiijin jiray arrinkan.

In kasta oo uu wakhtigu sii dheeraaday, amarkii baarista ee dhawaan soo baxay waxa uu abuuraya rajo ah in caddayn cusub la soo saari karo, taas oo iftiiminaysa duruufaha ku xeeran dilka Shakuur.

Tageerayaashiisa oo weli jawaabo raadinaya

1998-kii wareysi uu siiyay warbahinta BET, Davis wuxuu sheegay inuu ku fariistay kursiga hore ee gaari kale, kaasoo garab istaagay gaariga Shakur, markii rasaas laga soo riday kursiga dambe. Markii la weydiiyay aqoonsiga qofka keebka ka dhex jiiday afarta nin ee gaariga, Davis wuxuu ku jawaabay inuu ilaalin doono macluumaadkaas, isagoo tixraacaya "code of the streets." ‘’xeerka burcadda waddooyinka’’ Waxa uu si fudud u sheegay in rasaastu ay ka timid kursiga dambe.