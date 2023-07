Maxkamad Kenya ku taalla oo malaayiin lacag ah ku xukuntay dowladda Soomaaliya

Shirkaddan oo ay leeyihiin dad Soomaali ah ayaa ku dacwooneysay in safaaradda Soomaaliya ee Kenya ay uga baxday qandaraas dayactirka safaaraddeeda Naiorbi.

Xabiib Maxamed Cigaal oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa u sheegay BBC in aysan jirin wax dacwad ah oo ay ka warqabaan oo ka taal maxkamad iyo xukun lagu riday midna.

Waxa uu sheegay in warkaas maxkamada ay warbaahinta uun ka arkeen. Waxa uu intaas ku daray in aysan jirin shirkad dhisme oo heshiis af iyo mid qoraalba ay dowladda Soomaaliya la gashay shirkadda dacweyeysa, isaga oo xusay in aysan jirin wax xukun ah oo lala socodsiiyay iyo lacag magdhow ah oo laga filanayo inay bixiyaan.