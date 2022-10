Faransiiska oo lagu eedeeyay inuu xagal daacinayo dagaalka Ukraine

46 Daqiiqadood ka hor

Qiimeyn dhowaan la sameeyay ayaa muujinaysa in Faransiiska uu wax ka yar 2% ku leeyahay hubka dibedda uga imanaya Ukraine, halka Maraykanka uu dalkaas ku caawiyay 49% hubka dibedda uga yimaada.

"Waxaan ka walaacay sida ay sax u tahay xogta muujinaysa in Faransiiska uu kaalin hoose uga jiro dalalka kaalmada u fidiyay Ukraine, balse markii aan tegay Poland si aan u eego xaddiga hubka halkaa gaaray, waxaa ii caddaatay in Faransiiska uu ku jiro kaalinta 9-aad,” ayuu yiri François Heisbourg oo lagu tilmaamo inuu yahay khabiirka gaashaandhigga ee ugu galaangalka badan Faransiiska.

Xukuumadda Paris ayaa ku doodaysa in inkastoo xaddiga hubka ay siiso Ukraine uu kooban yahay, haddana ay jiraan qaabab kale oo ay dalkaas ku caawiso.

Mas’uuliyiinta gaashaandhigga ayaa sheegay in kaalmada milateri ee waxtarka leh ay tahay in lagu cabbiro tayada oo aan la eegin tirada. Waxa ay tilmaameen in dalalka qaar ay Ukraine siiyeen qalab xilli hore la sameeyay, halka Faransiisku uu dalkaas geeyay 18 madaafiicda goobta ah ee loo yaqaan Caesar, kuwaas oo guulo la taaban karo ka soo hoyay furimaha dagaalka.