Hoggaamiyaha Ahlu-sunna oo shaaciyay labo arrin oo ku saabsan Al-Shabaab iyo dowladda

Saacad ka hor

Hase yeeshee, Sheekh Shaakir ayaa sheegay in markii ay dowladda hadda jirta ku dhawaaqday qorshaha ay kula dagaallamayso Al-Shabaab, ay u arkeen in arrintaas ay dowladda ku taageeraan maaddaama ay iyagu horay dagaallo ula galeen Al-Shabaab.

Wuxuu sheegay in in xilligii ay dagaallada kula jireen Al-Shabaab aysan helin fursad ay shacabku qayb uga noqdaan dagaallada sida hadda jirta. Wuxuu xusay maaddaama uu hadda shacabku kacay in ay tahay fursad u baahan in laga faa'iidaysto si meesha looga saaro Al-Shabaab.