Maxaa ka jira inay Al-Shabaab adeegsato diyaaradaha aanu duuliyaha saarneyn?

Saacad ka hor

Danjiraha ayaa xusay in weerarrada marka laga yimaado uu agabkaas ka caawiyo kooxaha argagixisada ah soo ururinta xogta sirta ah iyo dhinaca dacaayadda.

Wuxuu bogaadiyay dadaal uu sheegay in Kenya ay ugu jiro la-dagaallanka argagixisada, isagoo ballan-qaaday in Mareykanku uu sii wadayo taageeradiisa “si dadaallada awood-dhisidda ee la-dagaallanka Argagaxisada ay u miro-dhalaan”.

Danjiraha ayaa tilmaamay in dhowaan uu Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ku sheegay warbixintiisa labadii sano ee la soo dhaafay in halista Daacish iyo Al-Qaacidda ay ku sii kordheyso meelo kala duwan oo Qaaradda Afrika ah. Sababta waxaa lagu sheegay in kooxahaas ay ka faa’ideysanayaan dhibaatooyinka iyo qalalaaseyaasha ka jira qaaradda.