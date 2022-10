Ruushka ma wuxuu gacanta ku dhigay saddex dal oo ka tirsan Afrika?

2 Saacadood ka hor

In kasta oo ay tiro ahaan aad u yaraayeen, haddana ficilka ay sameeyeen dhallinyaradaasi waxa uu sababay hadal-heyn ku saabsan in laga yaabo in Ruushku uu lug ku lahaa afgambigii uu Kabtan Ibrahim Traoré kula wareegay awoodda waddanka Burkina Faso, oo wajahaya dhibaatooyin amni oo la xiriira ururro jihaad doon ah.