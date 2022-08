Kim Jong Un walaashiis oo shaacisay arrin aan horay loo ogayn oo ku saabsan walaalkeed

Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong-un, walaashiis oo lagu magacaabo Kim Yo-jong ayaa sheegtay in walaalkeed uu aad u xanuunsaday muddadii uu socday cudurka safmarka ah ee corona.

Kim Yo-jong ayaa shegetay in uu "qandhaday" Kim Jong-un, waana markii ugu horraysay ee la shaaciyo hadal u muuqda in uu hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ku dhacay fayraska.

Gabadhan ayaa sidoo kale ku eedeysay Kuuriyada Koonfureed in ay mas'uul ka tahay in uu cudurka soo gaaro dalkooda - iyadoo sheegtay inay xadka kasoo direen caleemo lagu tallaalay fayraska sababya cudurka Covid.

Ms Kim ayaa hadalkan jeedisay xilli uu walaalkeed shaaciyay in lasoo afjaray saamaynta cudurka.

Kim Jong Un ayaa ku dhawaaqay in lagu guulaystay dagaalka ka dhanka ah fayraska corona, sida ay tebiyeen warbaahinta afka dowladda ku hadasha ee Kuuriyada Waqooyi.

Waxa uu sheegay in tirada ay dowladda shaacisay ee dhimashada oo ah 74 ay tahay “mucjiso lama filaan ah” marka lala barbar dhigo dalalka kale.

Hase ahaatee, dadka xaaladda u kuur galayay ayaa sheegay in tirada ay soo bandhigtay xukuumadda Pyonyang ay noqon karto mid xaqiiqda ka fog.

Waddankan sirtiisa qariya ayaa sheegay in markii ugu horraysay ee uu Covid gaaro dalkooda ay ahayd bishii May ee sanadkan, waxayna tan iyo xilligaas sheegeen in ay jireen dad qandhaday iyo dhimashooyin.