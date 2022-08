Maxaa keenay in saacado badan uu qaato weerarkii ka dhacay Hoteel Xayaat?

Saacad ka hor

Dowladda ayaa faahfaahin ka bixisay weerar muddo 30 saacadood ka badan socday oo lagu qaaday hotel Xayaat ee magaalada Muqdisho. Waxaa lagu tilmaamay in yahay weerarkii ugu muddada dheeraa.

Taliyaha booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxmed (Xijaar) ayaa sheegay in 106 qof ay kasoo badbaadiyeen weerarka.

Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay weerarkaas oo socday muddo 30-saacadood ah, inkastoo warbaahinta gudaha ay sheegayso in dhimashadu ay intaas ka badan karto.

Axmed Kaboole oo si weyn u falanqeeya arrimaha amniga Soomaaliya ayaa BBC u sheegay in kooxdii weerarka ku qaaday hoteelka ay u muuqato in markii hore ay u sahan tagtay halkaas.

“ Sida weerarka u socday iyo ciidanka dowladda oo wakhti kooban ku soo afjari waayay waxaad ka arkeysaa in kooxdii hoteelka gashay ay aad iyo aad isku diyaariyeen ama ay dhici karto in sahan ama agabkii ay wax ku qarxinayeen ay hore ay hoteelka ugu soo gudbiyeen ama in horey ay deegaanka u degenaayeen ama dad hoose oo meesha joogay baa la shaqeynayay sababta oo ah ma aysan heli karin goobo ay uga dhex dhuuntaan xabbada ciidamada oo dhawaqeedi magaalada si aad ah looga maqlayay.”