Tartanka koobka Adduunka: Xulka Soomaaliya iyo shan dal oo ay isku beegmayaan

Magaalada Muqdisho waxaa ka socda diyaar garow adag oo kooxda xulka Qaranka Soomaaliya iyo xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ay wadaan si ay uga rumeeyaan riyada ah in Soomaaliya markii u horeysay usoo baxdo koobka aduunka.

Heshiiska wuxuu dhigayaa in Rachid Lousteque uu layliyo kooxda qaranka ilaa iyo 2025.

Talaabadan ayaa loo arkayey mid la doonayo in lagu xoojiyo awoodda iyo xirfadda kooxda xulka kubadda cagta ee Soomaaliya.

“Sannadihii u dambeeyay kubadda cagta Soomaaliya, korbay usii socotay,” ayuu yiri baakay oo sheegay in isbaddello badan la arkayey.

Rajo intee dhan ayey leedahay Soomaaliya?

Soomaaliya waxay isku qayb (group) yihiin dalalka Algeria, Uganda, Guinea, Mozambique iyo Botswana. Saas darted waxaan eegaynaa rajada ay Soomaaliya ka leedahay in ay qaybtan kasoo dhex baxdo si ay markeedii u horeysay ugusoo baxdo koobka kubadda cagta ee aduunka.

Aljeria:

Kooxdani way adag tahay si guud waana kooxda ugu adag qaybta ay Soomaaliya ku jirto, balse hadii ay nasiib u yeelato in ay kooxdan meel saarto, waxaa sare u kacaya rajada Soomaaliya ee ah in ay usoo baxdo koobka kubadda cagta aduunka ee 2026.