Dad waayeello ah oo lagu garaaco xarunta xannaanada

Dadka nugul ee ku nool guri lagu xanaaneeyo dadka da'da ah oo u dhow magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya, ayaa loola dhaqmaa si arxan daran, iyagoo u muuqda in la dayacay, baaritaan ay sameysay BBC Africa Eye ayaa daaha ka qaaday arrintaasi.

Muuqaal sir ah ayaa muujinaya xubnaha shaqaalaha oo jir ahaan six xun ula dhaqmaya dadkaas taagta daran, iyo sidoo kale iyagoo cuntada si toos ah ugu daadinaya miisaska halkii saxan ugu guri lahaayeen, waxaa sidoo kale muuqata in ay jiran xaalado caafimaad oo aan helin daryeel iyo daweyn gaar ah.

"Ku dhufo dabada. Garaac," xubin ka mid ah shaqaalaha ayaa ku boorrisay saaxiibteed ay shaqo waadagga yihiin oo usha ku dheggan, kuna sugan Kaniisadda Presbyterian ee Bariga Afrika gaar ahaan halka dadka waaweyn lagu xannaaneeyo ee Thogoto Care Home for the Aged, oo qiyaastii 20km galbeed ka xigta casimadda Nairobi.

Tani waa hal tusaale oo keliya oo caddaynaya in si xun loola dhaqmay dadkaasi isla markaana lagu ogaaday baaritaanka BBC Africa Eye.

Sidoo kale muuqaallada shaqaalaha oo ul ku garaacaya haweenayda da’da ah, ayaa waxa laga dhex arki karaa shaqaalaha oo qiranaya in ay jirdil u geystaan dadka kale ee daryeelka u baahan.

"Mararka qaar waa in aad xoog adeegsato," ayuu yiri xubin ka mid ah shaqaalaha, oo fadhiya bannaanka meel shaaha lagu cabo xilliyada nasashada.

"Waxaan dareemayaa xanuun, aad u badan, aad u badan. Waxaan dareemayaa inaan gubanayo," waxaa laga maqlayaa muuqaalka isagoo sidaasi u hadlaya, isagoo isku dayaya inuu tuso wariye qarsoon, waxa uu ku andacoonayaa in shaqaalaha xarunta daryeelka aysan geyn doonin isbitaalka si loo daweeyo.

Culayska xaaladdiisa maqaarka way adag tahay in laga ogaado muuqaallada sirta ah, laakiin weriyaha qarsoodiga ah ayaa sheegay in uu aad u dhiig baxay.