Waxa ay Ceelbuur uga dhigan tahay Al Shabaab iyo kaalinta Shisheeyaha

Gulufkan socda ee dhameystirka wajiga kobaad ee dagaalka ay dowladu ku dhawaaqday ayaa diiradda lagu saarayaa Gobollada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe, waxaa ayna dowladdu sheegtay in 15,000 (Shan iyo Taban kun) oo askari ay ka qeyb qaadan doonaan.

Muhiimad intee le’eg ayay Al-shabaab u leedahay magaalada Ceel Buur?

Fallanqeeyayaasha amniga ayaa aaminsan in marka laga tago degmada Jilib, meesha ugu badan ee kooxdu ay ubucda dhigatay ay tahay degmada Ceelbuur gobolka Galgaduud.

Cabdialam Guuleed, Agaasime ku xigeenkii hore ee Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka ayaa qaba in kooxdu ay u aragto guul-darro weyn oo soo wajahaday haaddii ay lumiso gacan ku haynta degmada Ceelbuur.

La wareegidda Ceelbuur waxa ay ka dhigan tahay in gebi ahaanba laga sifeeyay Al-Shabaab maamulka Galmudug, waxaa ayna taasi sare u qaadi kartaa niyadda Militiriga Soomaaliya. Waxa kale ay dhabar jab ku tahay dhaqaalaha kooxda ka soo gala Hirshabelle iyo Galmudug sida ay aaminsan yihiin dadka ka faallooda amniga Soomaaliya

Maxay yihiin khataraha ku gedaaman howlgalka Ceelbuur?

Agaasimaha Machadka Daraasaadka Amniga ee Eagle Ranges Services Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo wareysi gaar ah siiyay BBC-da ayaa sheegay in kooxdu ay si adag u xidhatay aaga degmada isla markaana culeyska ugu badan ee xilligaan uu yahay sidi ay ciidamada dowladu u mari lahaayeen wadooyinka gala degmada.

“Ku dhawaad 6,000 (Lix Kun) oo dagaalyahanno ah ayaa lagu qiyaasaa in ay ku sugan yihiin degmadan. Marka laga tago Dhuusamareeb 25km, waxaad galaysa dhul xidhan oo wada miino ah, ciidamadu waxaa ay u egtahay in ay la dhaqaaqi la’yihiin Miinooyinka kooxdo ay ka buuxiyeen waddooyinkaasi, taas oo aan macquul u aheyn in ay gawaadhida sidii la rabay ugu safraan,” ayuu yidhi Agaasime Cabdisalaan Yuusuf Guuleed.