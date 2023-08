Fanaanadii abaalka u gashay Soomaaliya oo maanta qaab islaami ah loo aasay

14 Daqiiqadood ka hor

Ka dib janaasada, naxashkii lagu sidday O'Connor ayaa la soo marsiiyay gurigeedii hore ee Bray, Co Wicklow, iyadoo boqolaal taageereyaal ah ay soo buux dhaafiyeen waddooyinka.

Sinead O’Connor oo ahayd 56 jir ayaa caan ku ahayd albumkii ay soo saartay 1990-kii ee la oran jiray (Single Nothing Compares 2 U,) kaasoo u horseeday inay caan ka noqoto adduunka oo dhan.

Sinead oo la hadlaysay saxaafadda Maraykanka waxay sheegtay in ka dib markii ay aragtay codsiga Laanqayrta cas ay ku doonayso lacag lagu gargaaro dadka macaluushu ku hayso Soomaaliya in ay go’aansatay in ay iibiso guri ay lahayd si loogu caawiyo Soomaalida dhibaataysan.