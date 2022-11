Ilhaan Cumar oo fariin u dirtay Soomaalida ka dib guusheeda

20 Daqiiqadood ka hor

Ilhan Cumar ayaa muujisay sida ay ugu faraxsan tahay in mar saddexaad ay xilka ku guuleysato. "Aad iyo ayaan u faraxsanahay alxamdulilah waa guul kale oo ilaahey uu noo soo dhiciyay, waxaan rajeynayaa dadka kale ee walaalaheen ee tartamaya inay guuleystaan," ayay tiri Ilhan.

Ilhaan ayaa dhanka kale rajo ka muujisay in xisbigeeda Dimuqraadiga uu ku soo bixi doono aqlabiyada labada aqal.

"Waxaan filanaynaa in labada aqal ee aqalka hose iyo aqalka sare gacanta dimuqraadiga ay ku jiraan inshAllaah waan arki doonaa saacadaha soo socda meesha ay ku dhammaan doonto," ayay intaa ku dartay.

Ilhan Cumar ayaa farta ku fiiqday in haddii xisbigooda Dimuqraadiga uu ku guuleysto aqalbiyada labada aqal ay waxyaabo badan ka qaban doonaan arrimaha socdaalka iyo guriyaha.

"Waxyaabo badan ayaan (qaban doonaa) sida socdaalka ayaan rabnaa inaan isbadal ku sameyno, dadka sida ay ogyihiin 4 sano ee uu Trump joogay dhanka socdaalka dhaawac wayn ayuu gaarsiiyay dadkii rabay inay dad keensadaan, dadkii rabay in ay muwaadiniin noqdaan," ayay tiri xildhibaan Ilhaan Cumar. Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa xustay in labadii sano ee la soo dhaafay ay xisbiga Dimuqraadiga ku adkeyd in ay meel mariyaan isbadaladii loo baahnaa. "Labadii sano ee la soo dhaafay waxaan ka shaqeynaynay inaan isbaddel ku sameyno laakiin waxyaabo badan aya nagu adkaa sababtoo ah aqalka hoose 3 qof ayaan ku sareynay aqalka sarana aqlabiyad fiican ma aanan haysan marka insha allah haddii lambarada sida aan rabno ay noqdaan waxyaabo badan ayaan u soo dhicin karna dadka aan matalno," ayay tiri Ilhaan Cumar.