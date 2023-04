Rag loo xiray inay YouTube uga hadlayeen arrimaha Islaamka

Dacwad ka dhan ah ururkaasi ayaa markii dambe la gudbiyay, iyadoo Xeer Ilaalintu ay sheegtay in kiiskan loo keenay “si loo difaaco diinteena suuban” iyo in “laga hortago in fidno lagu faafiyo bulshada dhexdeeda”. Waxay dalbadeen in ciqaabta ugu sarraysa sharciga Baxrayn kooxdaasi la marsiiyo.