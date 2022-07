Loollanka Ruushka iyo Galbeedka ee kasbashada Afrika

Muhiimad weyn ayay u lahayd Lavrov booqashadani oo ah in uu ka hor tago eedda ah in Ruushku “gaajo baday” Afrika. Wuxuu sababta qiimaha kordhay ee firileyda ku sheegay cunoqbataynta ay reer Galbeedku ku soo rogeen Ruushka.

Isaga oo aragtidaa burinaya ayaa Lavrov wuuu sheegay in cunto yaridu bilaabantay markii uu dillaacay Korona laakiin wuxuu qiray in “xaaladda Ukraine saamayn dheeraad ah ku yeelatay suuqyada”.

Reer Galbeedku waxay doonayaan in ay muujiyaan aragti ah amaba ay doonayaan in ay wadamada Afrika tusaan in ay ka go’an tahay in ay wax badan taraan oo ah ganacsi iyo gargaar ba.