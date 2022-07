Jahwareer ka taagan waxa loo tababaray ciidammada Soomaalida ee Eritrea

54 Daqiiqadood ka hor

Wuxuu sheegay in ciidankaas oo tiradooda ay gaarayso 5,000 oo askari ay isugu jiraan qeybaha ciidanka. Wuxuu xusay in ay tababarka dhameysteen bartamihii sanadkii 2021. "Iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay in ay isa saameyso," ayuu yiri Farmaajo.