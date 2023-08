Adigoo qashin xaaqa haddaad lacag badan hesho weli qashin-xaaqid ma wadi lahayd?

Inkasta oo ay noloshooda is badashay haddana maalintii xigtay ayaa waxaa la arkay iyagoo sidii caadiga ahayd shaqadoodii nadaafadda u sii wata.

Haweenkan ayaa ka sheekeynaya xaaladdooda dhaqaale ee adag, iyo in dhaqaalaha ay helaan uusan ku filneyn inuu daboolo kharashaadka ay u baahan yihiin.

Inta badan haweenkan ayaa shaaca ka qaaday in ay lacago amaahdaan si ay ugu suurta gasho in ay caruurtooda waxbarshada uga bixiyaan oo sidoo kalana ay ku daboolaan baahiyahooda kale.

Sida ay ku uruuriyeen lacagta ay ku iibsadeen kaarka bakhtiya nasiibka

Haweenka ayaa ogaaday in ay ku guuleysteen bakhtiya nasiibka maalin kadib markii mid ka mid ah ay ninkeeda ka codsatay inuu hubiyo natiijada.

Shiromanil Bibi, oo 62 jir ah, ayaa sheegtay in ay ku adag tahay in ay rumaysato in kooxdu ay ku guuleysatay bakhtiyaa-nasiibka.