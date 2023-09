Booliiska Canada oo ka hadlay wiilka Soomaaliga ah ee la sheegay in lagu dilay Ottawa

40 Daqiiqadood ka hor

Amy Bond oo ka tirsan booliiska ayaa warbaahinta Canada waxay ka soo xigatay inay sheegtay in booliisku uu gaaray goobta abbaaro 10:21 p.m. Xalay. Waxay sheegtay in dadka uu dhibku gaaray ay ka qeyb galayeen aroos ka dhacayay meel u dhow Garoonka Caalamiga ah ee Ottawa.

Booliiska ayaan shaacin magacyada labada nin ee dhintay ilaa laga wargeliyo qoysaskooda. Waxay sheegeen in midna dadka uu dhibku gaaray uusan degganeyn Ottawa.

Hase yeeshee, baraha bulshada Soomaalida ayaa laysla dhex marayaa in mid ka mid ah dadka halkaas ku dhintay uu ahaa wiil lagu magacaabo Saciid Mire, oo la sheegay inuu halkaasi u tagay ka qeybgalka arooska.

Marc-Antoine Deschamps oo waaxaha caafimaadka ka tirsan ayaa sheegay in lixda dhaawaca ah aysan xaaladdoodu darneyn.

Baaritaan ayaa socda mana jirto ilaa iyo haatan warbixin ku saabsan in "qowmiyad gaar ah la bartilmaameedsaday," ayay tiri Bond, iyadoo xustay in booliisku aysan u kala caddeyn in toogashadan loo aqoonsado dembi nacayb ah.