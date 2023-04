Maxay Itoobiya u baabi’in rabtaa ciidamada gaarka ah ee deegaannada?

Saacad ka hor

Heshiiska Pretoria ay ku gaareen xooggaga Tigray iyo xukuumadda Addis Ababa ayaa dhigaya in hub ka dhigis lagu sameeyo dagaalyahannada TPLF, qodobkaas oo ay dowladda sheegtay in si buuxda loo dhaqangeliyay.

Maxay uga dhigan tahay Deegaanka Soomaalida?

Xirsi Cabdiqaadir Maxamed (Xirsi Neero) oo xildhibaan mar ka ahaa baarlamaanka Deegaanka Soomaalida, kana faallooda arrimaha Itoobiya, ayaa qaba in dhibaatooyin ay xukuumada Addis Ababa kala kulantay ciidamada gaarka ah awgood ay keentay in xilligan meesha laga saaro.

“Deegaannadu ma doonayaan in la baabi‘iyo ciidamada gaarka u ah. Tusaale ahaan, Deegaanka Soomaalida maadaama uu luuqad ahaan ka duwan yahay dalka intiisa kale, ciidamada federaalka na horay loogu eedeeyay in ay tacadiyo ka geysteen dhulkan, waxaa adkaanaysa in shacabka ay soo dhaweeyaan ciidan aanay luuqad ahaan is fahmi karin,” ayuu tilmaamay Xirsi Neero.