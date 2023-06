Muxuu yahay xafiiska ay Soomaaliya madaxda ka noqotay ee Midowga Afrika?

Danjiraha joogtada ah ee Soomaaliya u fadhiya xarunta Qaramada Midoobey ee New York ayaa la wareegaya hoggaanka Xafiiska Kor-joogtaynta Ergada Midowga Afrika ee Qaramada Midoobay.

Danjire Abuukar Cusman (Baalle) ayaa markii magacaabistiisa la sameeyay ka dib bartiisa Tiwtter kusoo qoray: “aniga oo ku dhisaya shaqadii ay qabatay guddoomiyihii iga horreysay, waxaan ku dadaali doonaa in aan xoojiyo midnimada iyo wada jirka Afrika, innaga oo sii amba qaadeyna difaacidda iyo horumarinta danaheenna aan ka leenahay Qaramada Midoobey”.

Muxuu yahay xafiiskani?

Muxuu qabtaa xafiiskani?

Goorma la sameeyay?

Maadaama uu Ururka Midowga Afrika doonayey in uu hanto kaalintiisa ah in ay ku mideysan yihiin dalalka Afrika, waxa uu noqday mid la fal gala ururro caalami ah. Saas darteed sannadkii 1965-kii markii la qabanayey kulankii Gulaha Guud ee Qaramada Midoobey, waxay qaramada midobey u codeysay in Ururka Midowga Afrika, urur ahaan loogu casuumo golaha isaga oo ka noqonay kor jooge. Waa hawlgalka saddexaad ee ugu faca weyn kor joogeyaasha Qaramada Midoobey.