Maxay tahay arrinta lagu soo eedeeyay wariye ka tirsan BBC ee keentay in tebinta laga joojiyo?

Saacad ka hor

Wariye ka tirsan BBC-da ayaa lagu eedeeyay in uu lacag ku siiyay wiil dhalinyaro ah si uu ugu soo diro sawiro galmo ah, laga soo bilaabo ilaa markii ay da’adoodu aheyd 17 jir, sida ay qortay jariirradda The Sun.

Wargeysku waxa uu sheegay in barnaamij soo-jeediyahan aan la magacaabin uu siiyay qof la sheegay in uu yahay dhibbanaha tobanaan kun oo ginni wadar ahaan.

Waxaa la fahamsan yahay in BBC-du ay eedeymahan eegayso, isla markaana uusan Wariyaha hadda la qorsheynin inuu hawada soo galo maalmaha soo socda.

Wargeyska The Sun ayaa sheegay in qoyska qofka dhalinyarada ah ay u dacwoodeen BBC 19kii May.