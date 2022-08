Afar arrimood oo yaab leh oo uu Museveni ka sheegay Soomaaliya

59 Daqiiqadood ka hor

Museveni oo ka hadlayay kulan uu kala qayb galay Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in dowladdiisa ay istiraatiijiyaddeeda ahayd inay adeegsato ciidan isxilqaamay oo aan mushaar uga baahnayn.

Dadka qaar ayaa erayadiisa u fasirtay in uu dowladda Soomaaliya usoo jeedinayay inaysan culays iska saarin dhinaca mushaaraadka.

"Waxay istiraatiijiyaddeennu ahayd in dadka taageersan fikirkeenna ay isu xilqaamaan inay dagaallamaan si aan awood u yeelanno. Sidaas ayay noogu suurtagashay inaan dhisno ciidan xoog leh, mushaarna ma jiro," ayuu yiri Museveni.

"Haddii aadan dowlad lahayn am aad leedahay dowlad daciif ah sideed u maarayn kartaa inaad lacag siiso tiro kugu filan? Sababtoo ah Soomaaliya waa waddan wayn, waa saddex jibaarka Uganda dhanka cabirka dhulka, sidaa darteed kuma maamuli kartid tirooyinka toban kun, labaatan kun, xitaa afartan kun. Waxay ila tahay in Soomaaliya ay u baahan tahay 80,000 [oo askari], balse sidee intaas mushaar ku siin kartaa haddii aadan dowlad lahayn?" ayuu yiri madaxweynaha Uganda Yuweri Museveni oo la hadlayey dhiiggiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.

"Waxaa jira dalal badan oo aan lahayn dowlad. Way jiraan, balse ma haystaan hay'ad nidaamsan oo maamusha, Soomaaliya waa mid ka mid ah. Waxaa jira dalal kale balse ma sheegayo sababo diblomaasi awgeed," ayuu yiri Madaxweynaha Uganda.

Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in Museveni uu iskii u hadlay oo la ogyahay in Soomaaliya ay dowlad leedahay.

Inkastoo BBC-da aysan garaneynin ujeeddada dhabta ah ee uu madaxweyne Museveni ula jeeday hadalkaasi ayaa haddana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in uu ahaa mid uu "ugu gefay" qaranimada Soomaaliya.

”Soomaaliya waa in ay heshaa dowladnimo dhameystiran, dhibka ugu weyn ee Soomaaliya heysta waxa weeye in aysan Soomaaliya lahayn Siyaasiyiin Waddaniyiin ah, waxaana ka awood badan qablaayadda waxaan soo jeedinayaa in Somaliya yeelato axsaab waddaniyiin ah, meelna iska dhigaan aragtida qabyaaladda,” ayuu yiri Madaxweynaha Uganda Yuweri Musevini.