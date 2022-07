Maxay tahay sababta ay booliiska u xireen Ilhaan Cumar?

Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee sida wayn ugu ololeynaya in dumarka xaq loo siiyo in ay ilmaha iska soo ridaan. Booliska Mareykanka ayaa dhankooda xaqiijiyay inay xireen 35 qof oo ay ku jiraan 17 xubnood oo ka tirsan aqalka Congress-ka. "Bannaanbaxayaashu waxay billaabeen inay xannibaan waddada First Street, NE. Waa sharci-darro in la xannibo gaadiidka, markaa askartu waxay bixiyeen saddex digniinood ka hor inta aysan billaabin inay xiraan," waxaa sidaasi ku soo qoray Twitter-ka Booliiska.